CERIANO LAGHETTO – “Un mese fa un pusher magrebino fu ritrovato a Solaro, riverso in una pozza di sangue, ferito da un machete.

L’altra sera, negli stessi luoghi nel Parco delle Groane, un giovane nordafricano è stato gambizzato e scaricato davanti all’ospedale di Garbagnate. Sempre in questi giorni, ha fatto scalpore nella vicina Saronno, la foto cruda postata da un cittadino che immortalava un tossico nell’atto di bucarsi in pieno centro città“. E’ il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, esponente locale della Lega e paladino della lotta allo spaccio nella zona, a riepilogare i fatti di sangue avvenuti di recente nei boschi della zona.

Prosegue Cattaneo: “Ricevo tutte le settimane telefonate di sindaci della Lega che mi chiedono suggerimenti e un aiuto per la lotta alla droga. I sindaci del Pd invece a furia di negare il problema, mettendo la testa sotto la sabbia come gli struzzi, non facendo nulla né in materia di prevenzione né in materia di repressione secondo il motto “non mi compete”, ottengono il risultato di condannare il proprio territorio e i propri cittadini ad un inferno che non meritano!”

(foto: Dante Cattaneo al Parco delle Groane)

30042022