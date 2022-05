x x

SARONNO – Finalmente le temperature sono in risalita e la primavera inizia a far sentire il suo tepore. A raccontarlo anche il risveglio degli animali che vivono in città tra giardini e parchi. E’ il caso dei ricci. Un esemplare è stato avvistato martedì sera nella zona di via Monte Grappa tra il quartiere Sportivo e quello a ridosso del Municipio.

“Abbiamo visto qualcosa muoversi in giardino – spiega un residente – sospettavamo fosse un topo e così siamo andati a vedere più da vicino ed abbiamo visto un giovane riccio che si godeva la serata fresca con una passeggiata”.

