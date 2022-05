x x

SARONNO – Verso la conclusione la stagione del calcio locale ma anche oggi, 1 maggio, il programma degli incontri previsti è piuttosto intenso.

In serie D la Caronnese, ormai tranquilla, ospita i genovesi del Ligorna: è la 17′ giornata di ritonro, arbitri Luca Vittoria di Taranto; assistenti Paolo Cufari di Torino e Luca Merlino di Asti. Inizio alle 15.

Nelle categorie minori si gioca dalle 15.30. In Eccellenza recupero della 3′ giornata di ritorno con Ardor Lazzate-Accademia pavese con arbitro Francesco Palmisano di Saronno, assistenti Dario Fantaccione di Cinisello Balsamo e Marco Barlocco di Legnano; e Varzi-Varesina con arbitro Stefano Sciolti di Bergamo ed assistenti Giuseppe Lentini di Milano ed Andrea Lufi di Lodi. In Promozione recupero della 4′ di ritorno con Amici dello sport-Aurora Cmc Uboldese con arbitro Diego Mattavelli di Lecco ed assistenti Gabriele Brambilla di Lecco ed Erica Dafne Ferretti di Varese; ed il derby Universal Solaro-Fbc Saronno con arbitro Edoardo Bertin di Como (non è prevista la presenza degli assistenti).

In Prima categoria, recupero 3′ di ritorno, nel girone A Fc Tradate-Valceresio Audax con arbitro Lorenzo Desiderato di Legnano; e San Marco-Pro Azzurra Mozzate con arbitro Matteo Baldanza di Milano; nel girone B Ardira-Esperia Lomazzo con arbitro Riccardo Meneghel di Gallarate; Rovellasca 1910-Montesolaro con arbitro Eros Pinci di Gallarate, e Salus Turate-Guanzatese con arbitro Sebastiano Marchetto di Gallarate. Nel girone N Ceriano Laghetto-Barbaiana con arbitro Filippo Trotta della sezione Lomellina.

In Seconda categoria nel girone I, recupero 3′ di ritorno, Bulgaro-Misinto con arbitro Arcangelo Vingo di Como e Oratorio Merone-Gerenzanese con arbitro Lorenzo Iannucci di Como: nel girone N recupero 4′ di ritorno: Cistellum-Robur con arbitro Alessandro Laudicina di Legnano e Pro Juventute-Borsanese con arbitro Christian Bosotti di Legnano; nel girone R, recupero 4′ di ritorno. Leone XXIII-Sc United con arbitro Omar Gueddim di Milano.

In Terza categoria recupero 4′ di ritorno: Airoldi Origgio-Oratorio Lainate con arbitro Antonio Sguera di Legnano, Amor sportiva-Legnanese con arbitro Davide Giorgetti di Varese, Dal Pozzo-Cogliatese con arbitro Luca Federico Parisi di Saronno, Limbiate-Union Oratori Castellanza con arbitro Niccolò Donghi di Saronno.

