UBOLDO – “Dopo aver promesso sedi ad associazioni, dopo aver iniziato a costruirle, i nostri esperti amministratori si sono resi conto che per affidarle serve un bando pubblico. Morale: con i soldi degli uboldesi potremmo aver costruito sedi per associazioni che non sono di Uboldo. sembra una barzelletta”. Lo dicono dalla lista civica di opposizione Uboldo al centro.

Proseguono dalla civica: “Noi speriamo che la Giunta Clerici dia il meglio di se per evitare che questo accada e che tutto lo spazio in mercantile sia effettivamente utilizzato per il bene di Uboldo“.

(foto: l’area ex Mercantile acquisita dal Comune ed in attesa di destinazione)

