GERENZANO – Il Comitato per la bonifica della discarica di Gerenzano indice una conferenza stampa aperta al pubblico lunedì 9 maggio 2022 alle 21 alla sede della cooperativa Scelag in via Fagnani 14 a Gerenzano.

Una delle problematiche da tempo sollevate dal comitato riguarda la presenza di cospicui quantitativi di rifiuti urbani ed industriali nelle aree limitrofe al Torrente Bozzente in prossimità della discarica di Gerenzano.

Le aree interessate non sono mai state censite e tantomeno bonificate costituendo uno specifico fattore di rischio reso evidente dall’erosione delle sponde del torrente.

Nella conferenza illustreremo i risultati dello studio per la messa in sicurezza del Bozzente effettuato dal consorzio Est Ticino – Villoresi commissionato dalla regione Lombardia sottolineandone gli aspetti positivi e i limiti.

