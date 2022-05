Gerenzano, caduta dalla bici in zona centri commerciali: finisce all’ospedale

x x

GERENZANO – Due ambulanza e l’automedica da Como sono accorse ieri pomeriggio per un incidente avvenuto sull’ex Varesina nella zona dei centri commerciali, in quel tratto via Cervinia, fra Gerenzano e Saronno, dove un uomo di 62 anni è rimasto contuso per la caduta dalla propria bicicletta. In un primo momento le sue condizioni erano apparse preoccupanti, tanto da richiedere la mobilitazione di diversi mezzi di soccorso ma poi la prognosi è stata più tranquillizzante.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di alcuni lesioni ma non è apparso in pericolo di vita.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio; mezzi di soccorso in servizio sul territorio del Saronnese)

02052022