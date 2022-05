x x

SARONNO – Profughi ucraini a Saronno: il sindaco Augusto Airoldi oggi ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Radiorizzonti. “I numeri al momento risultano stabili. Ci sono 250 persone ucraine che si sono registrate al comando della polizia locale, 230 sono quindi rimasti a Saronno mentre altri si sono spostati nei comuni limitrofi. Di quelli rimasti a Saronno, sono ospiti della trentina di famiglie saronnesi che si sono rese disponibili all’accoglienza, mentre in buon numero sono alloggiati da parenti ed amici originari del quale Paese e che già abitano da tempo in città”.

(foto archivio: una manifestazione pro Ucraina che si è tenuta recentemente in zona)

