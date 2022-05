Lazzate, oggi i funerali di Massimiliano. Il ricordo del sindaco

LAZZATE – Oggi alla 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo in piazza Giovanni XXIII a Lazzate i funerali di Massimiliano Travascio, il 37enne motociclista di Lazzate morto nel terribile incidente stradale avvenuto sulla Napoleona, lo stradone che dalla periferia conduce al centro di Como, durante una gita lo scorso 25 aprile.

Ecco un ricordo del ragazzo da parte del sindaco di Lazzate, Loredana Pizzi

Oggi si svolgeranno i funerali di Massimiliano. Ci uniamo tutti al dolore dei suoi famigliari e di tutte le persone che lo hanno conosciuto, amato ed apprezzato. Ha amato molto la sua famiglia ed è sempre stato disponibile verso la comunità lazzatese. Non ci sono parole per esprimere tutto il dolore e incredulità per quanto è successo e che lo ha portato via.Possiamo solo dire che siamo vicini a tutta la sua famiglia con tutto il nostro cuore.Ciao Massimiliano, ci hai lasciato troppo presto!

(foto: Massimiliano Travascio e la scena dell’incidente stradale che era avvenuto sulla Napoleona a Como)

02052022