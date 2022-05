x x

SARONNO – Dopo la forte presa di posizione del sindaco Augusto Airoldi scendono in campo i segretari politici di maggioranza nel sostenere il presidente del consiglio comunale Gilli dalla mozione di sfiducia.

“I rappresentanti della coalizione che sostiene il sindaco Augusto Airoldi – si legge nella nota firmata da Rino Cataneo (Pd), Angelo Leva (Con Saronno), Edoardo Mazzucchelli (Saronno Civica) e Valeria Pasquarelli ([email protected]) – respingono con determinazione la pretestuosa mozione di sfiducia nei confronti del presidente del consiglio comunale di Saronno, Pierluigi Gilli, colma di luoghi comuni tipici della vecchia e sterile polemica politica. Essa peraltro non rappresenta l’operato del presidente Gilli nello svolgimento della sua funzione, da sempre improntato alla correttezza istituzionale ed al riconoscimento dei dovuti spazi a tutte le componenti rappresentate nel consiglio comunale”.

Nella nota una dura critica alla civica viola: “Con rammarico prendiamo atto dell’assoluta inadeguatezza di Obiettivo Saronno, prima come componente della maggioranza e ora dell’opposizione, di assumere il ruolo di forza politica costruttiva e responsabile. Tale iniziativa, volta esclusivamente ad ottenere visibilità, si ridurrà ad una perdita di tempo per l’Amministrazione, che avrebbe di gran lunga preferito dedicare le proprie energie a attività utili alla Città”.

Solidarietà a Gilli ma anche al sindaco Airoldi per le critiche ricevute per i toni forti a partire dall’espressione “mi vergognerei come un cane” usati nel commentare la mozione di sfiducia: “Non possiamo quindi che riconfermare l’assoluta fiducia nei confronti del presidente del consiglio comunale, convinti che il suo operato ed il lavoro dell’intera coalizione possano insieme perseguire la realizzazione del programma elettorale, nell’interesse della città. Esprimiamo infine solidarietà al Sindaco Airoldi per l’attacco verbale subito ad opera di Obiettivo Saronno in seguito al suo comunicato odierno dove esprimeva totale fiducia al Presidente Gilli, attacco che non ha niente a che fare con la normale dialettica politica necessaria alla costruzione della casa comune”.

03052022

