CISLAGO – Il consiglio comunale è convocato mercoledì 4 maggio alle 21. “Considerate le dimensioni della sala consiliare, in ottemperanza alle disposizioni in materia di contrasto al contagio da Covid-19 e per evitare assembramenti, la seduta si svolgerà in forma mista, in streaming e in presenza, fino ad un massimo di 25 persone in sala.Al pubblico presente sarà richiesto di indossare la mascherina Ffp2 per tutta la durata dell’incontro”, fanno sapere dall’Amministraizone civica.

Si parlerà, tra l’altro, di bilancio e del Piano di governo del territorio.

Per assistere alla diretta streaming, i cittadini interessati potranno collegarsi al seguente link:https://cislago.civicam.it/live5-Consiglio-Comunale.html

(foto archivio: consiglio comunale di Cislago)

04052022