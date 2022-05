x x

VARESE – “L‘altra mattina bellissimo incontro con tre classi della scuola Einaudi di Varese per parlare della legge anti-spreco e di cittadinanza attiva. È stata occasione anche per registrare una video intervista, a breve scopriremo come è uscita ma i ragazzi sono sempre super”. A parlare è Maria Chiara Gadda, la parlamentare del Varesotto, esponente di Italia viva.

Prosegue Gadda: “I nostri giovani sono belli, positivi e con tante idee… lasciamoli fare, sosteniamoli, e liberiamo le loro energie perché abbiamo tutti bisogno di una diversa prospettiva”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: la parlamentare del Varesotto ed esponente di Italia viva, Maria Chiara Gadda, all’incontro con gli studenti varesini)

04052022