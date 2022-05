Panorama cronaca: pedone contuso a Saronno e caduta da bici a Ceriano

x x

SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Questo pomeriggio alle 15.30 in via 24 maggio a Saronno per una caduta accidentale una donna di 49 anni, che era a piedi, ha avuto bisogno di cure mediche: sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa saronnese che l’ha trasportato all’ospedale cittadino. Per la paziente nulla di particolarmente grave.

Oggi alle 19 per una caduta dalla bicicletta, episodio avvenuto in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto, è rimasta contusa una ragazza di 27 anni. E’ stata soccorsa da una ambulanza della Croce viola ed è stata trasportata all’ospedale di Gsrbagnate Milanese, non è apparsa in gravi condizioni.

(foto archivio)

03052022