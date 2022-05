x x

SARONNO – Il Food Network AId Project, nato nello scorso dicembre, vede la Croce Rossa Italiana comitato di Legnano capofila nella raccolta e distribuzione di aiuti alimentari ai cittadini Legnanesi. Continuano le consegne di Tigros degli alimenti acquistati grazie ai fondi messi a disposizione dal Comune di Legnano e, conseguentemente, la distribuzione capillare grazie all’efficiente rete di associazioni Legnanesi operanti in prima fila nell’aiuto alimentare. Tigros ha recentemente dato vita all’iniziativa “una Pasqua di bontà”, operazione che ha visto i clienti Tigros acquistare una scatola con 10 prodotti alimentari di prima necessità da destinare alle famiglie in difficoltà del nostro territorio. 400 sono i pacchi solidali destinati da Tigros alla Croce Rossa Legnanese ed al progetto FNAP, ognuno di essi contiene i seguenti prodotti:

Crostatine cacao pz.6 gr 240

Spaghetti nr 5 gr 500

Passata pomodoro bt gr 700

Frollini gocce cioccolato gr 500

Pane tramezzino gr 250

Riso arborio Kg 1

Wafer crema nocciola gr 175

Nettare pesca ml 200×3

Latte UHT Italiano ml 500

Tonno olio oliva gr 80X3

Fondamentale per la buona prosecuzione del progetto, si sta rivelando il magazzino Comunale sito nel quartiere canazza, dove i lavori di realizzazione della nuova sede CRI procedono spediti. In tale magazzino si spera di poter presto installare una cella frigo di modo da poter iniziare a gestire una serie di prodotti freschi provenienti dalle eccedenze alimentari della piccola e grande distribuzione.Ancor più fondamentale saranno le sinergie con le aziende del territorio per dotarsi di tutte quelle attrezzature di logistica necessarie ad alimentare l’ambizioso progetto messo in campo dalla Croce Rossa di Legnano, in collaborazione con le associazioni della città e con l’Amministrazione Comunale.