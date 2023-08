x x

SARONNO – Quel che è successo il 21 e 24 luglio scorso con le fortissime grandinate che fra Saronno e circondario che hanno causato tantissimi danni, poi la grandine di nuovo fra sabato e domenica scorsa; in tanti hanno avuto l’auto danneggiata e così la notte passata il posteggio del supermercato Tigros di via Miola, uno dei pochi in zona a disporre di un posteggio parzialmente coperto, dove c’erano le tettoie faceva registrare il tutto esaurito. Il supermarket era chiuso ma il parcheggio resta sempre aperto ed accessibile e chi abita in zona ha evidentemente voluto, prudenzialmente, lasciare lì la propria vettura.

Una settantina le auto che vi hanno trovato riparo, neppure un “buco” libero. Alcune ancora coi segni del precedente maltempo, con cellophane o cartoni a posti di un finestrino o del lunotto posteriore.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

28082023