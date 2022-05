x x

TURATE – Sono tutti da chiarire i contorni di quanto accaduto oggi, mercoledì 4 maggio, a Turate in via Isonzo dove si è verificato lo scontro tra un furgoncino e un Mercedes Clk. L’impatto è avvenuto poco prima delle 11,30 e sono stati subito chiamati i soccorsi.

Quando è arrivato sul posto il personale dei vigili del fuoco di Saronno e quello della Croce Azzurra di Cadorago si sono subito accorti che il conducente della Mercedes si era dileguato. Sul posto invece il 57enne al volante del furgone in condizioni decisamente critiche. E’ arrivato anche l’elisoccorso e gli interventi si sono protratti per oltre un’ora. I pompieri si sono occupati di estrarre l’uomo dall’auto senza rischi e di mettere in sicurezza la zona dell’incidente.

Secondo alcune testimonianze il conducente della Mercedes, priva di assicurazione, si stava allontando da un posto di blocco che aveva “saltato” per evitare il controllo. Al momento è ancora e solo un’ipotesi in attesa della ricostruzione dell’accaduto dei carabinieri di Cantù che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

