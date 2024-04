Cronaca

LOMAZZO – Sono in corso le indagini di carabinieri e polizia riguardo all’episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri al supermercato Tigros alla periferia di Lomazzo dove 7 donne hanno avuto bisogno di assistenza medica per una intossicazione, da spray al peperoncino. Che, in base agli accertamenti, sarebbe stato spruzzato nel corso di una accesa discussione fra un vigilante ed alcune persone che si aggiravano nel centro commerciale con atteggiamento sospetto; i contorni dell’accauduto sono al vaglio dei carabinieri.

Di fatto, lo spray si è rapidamente diffuso nel supermercato, alcune persone si sono sentite male (nulla di grave, comunque: ci si è limitati a qualche fastidio) ed alla fine tutti sono stati fatti uscire mentre accorrevano ambulanz, vigili del fuoco ed automedica.

