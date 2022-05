x x

“E’ un traguardo che ho raggiunto per mettermi al servizio di coloro che ne hanno bisogno. Non è solo una questione di arricchire il curriculm professionale, ma è proprio il mio desiderio di aiutare” così inizia a raccontare Anna Maria D’Angelo, una delle poche specialiste in Estetica Oncologica presenti in provincia di Varese, che con entusiasmo, prosegue “Ho concluso il mio più importante percorso professionale verso l’Eccellenza della Specializzazione in Estetica Oncologica APEO. Ho affrontato tanti mesi di studio con docenti Medici, Fisioterapisti, Oncologi, Psiconcologi dello IEO di Milano presso il Policlinico, che mi hanno trasmesso le conoscenze necessarie per effettuare trattamenti di benessere e di bellezza su persone in terapia oncologica, ad ogni stadio della malattia, ottenendo una preparazione professionale di eccellenza che mi permetterà di migliorare sempre più la qualità del mio lavoro ed il benessere delle persone fragili che stanno combattendo la battaglia delle battaglie: il cancro.”

Cosa fa una specialista in estetica oncologica?

Di fatto le specialiste in Estetica Oncologica sono delle figure professionali che possiedono competenze scientifiche, teoriche e pratiche per comprendere la malattia, le terapie e come queste agiscono sulla persona. La conoscenza della cute e delle tossicità cutanee da terapia antitumorale, permettono di affiancare i pazienti durante tutto il percorso terapeutico e mantenere la pelle nelle migliori condizioni ed una migliore qualità di vita.

Quali sono le problematiche più frequenti che incontri in questi trattamenti?

Le tossicità cutanee e problematiche alle unghie di mani e piedi, anche molto importanti, sono tra le più frequenti. Ma anche la secchezza, la disidratazione, fissurazioni, arrossamenti e lesioni del viso, inspessimento dei punti di appoggio, gonfiori e dolori prima, durante e dopo le terapie o la chirurgia.

Che tipo di trattamenti effettua un’estetista oncologica?

Ce ne sono diversi, ad esempio c’è la manualità linfodrenante e miorilassanti, i trattamenti nutrienti e riepitalizzanti per migliorare le condizioni cutanee, gestire la pelle e rallentare il più possibile la comparsa di lesioni da terapia farmacologica o da radiante. C’è anche un servizio di make-up correttivo oltre che ai trattamenti di manicure e pedicure specifici con prodotti appositi atti ad alleviare i fastidi delle tossicità ungueali.

Anna Maria conclude “Un sincero ringraziamento al professor Umberto Veronesi che è stata la prima autorevole voce a parlare di estetica oncologica sostenendo la necessità di affiancare questa figura all’equipe di medici che seguono i pazienti nel decorso della malattia”.

Sul territorio saronnese, Anna Maria in collaborazione con la farmacia di Via Manzoni, ha instituito (oltre che presso il centro Iris Beauty) degli “open day” su appuntamento e nella totale riservatezza per conoscere i trattamenti ed avere un consulto personalizzato.