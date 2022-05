Cislago, giovane investito nella centralissima piazza Toti

CISLAGO – Oggi alle 11 pedone investito nella centralissima piazza Enrico Toti di Cislago: è successo nella zona all’angolo con via Don Bosco ed al Municipio. A restare ferito un giovane di 25 anni.

Sul posto è accorsa una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Saronno, è arrivata la polizia locale ed è sopraggiunta l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago, che si trovava già nelle vicinanze. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato e gli accertamenti del caso, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti. I tutori dell’ordine hanno avviato accertamenti al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: una pattuglia delle forze dell’ordine e ambulanza per un precedente incidente a Cislago)

08052022