CISLAGO – Coniglietto recuperato sano e salvo alla periferia di Cislago, ora si cerca il proprietario, anche con un appello sui social da parte di chi l’ha trovato. E’ stato notato ieri che si aggirava in prossimità delle campasgne in via Vittorio Veneto, nei presi di via delle Grigne. Si è fatto prendere ed è al sicuro, e si sta appunto cercando il proprietario. Una ricerca alla quale anche ilSaronno vuole contribuire, pubblicando l’immagine del coniglio.

Si pensa infatti che il coniglietto non sia un esemplare selvatico ma “domestico”, e proveniente da qualche abitazione della zona.

(foto: il coniglietto che è stato trovato in via Vittorio Veneto a Cislago)

10052022