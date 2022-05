x x

SARONNO – Sono stati accolti questa mattina in Municipio le due delegazioni di Spagna e Grecia che in questi giorni sono in Italia per lo scambio del programma Erasmus con la scuola “Ignoto Militi”.

Il sindaco Augusto Airoldi e gli assessori alla Pubblica istruzione – Gabriele Musarò – e alla Cultura – Laura Succi – hanno fatto gli onori di casa, ricordando come il Programma Erasmus sia uno dei tasselli fondamentali per dare ai giovani l’opportunità di muoversi, viaggiare, conoscersi, capirsi, permettersi uno scambio reciproco di cultura e modi di vivere. E in un momento storico come quello attuale in cui la guerra in Ucraina divide, c’è un gran bisogno di unirci e comprenderci. Un altro importante esempio di scuola innovativa, inclusiva ed empatica.

(foto: un momento della visita in Municipio degli studenti stranieri)

