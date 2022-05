x x

GERENZANO – L’associazione “I Colori di Gerenzano”, con il patrocinio del Comune, comunica che domenica 15 maggio in piazza De Gasperi, dalle 9 alle 13 saranno presenti i gazebo dei rioni. “Possibilità di iscrizione, prenotazione magliette, iscrizione ai giochi. Partecipa, il tuo rione ha bisogno di te!” rimarcano i promotori del sodalizio.

L’ultima edizione del palio si è svolta nel 2019: hanno vinto i Burghett per il secondo anno di fila. A seguire Funtan, Madunina, Tupini, Gio Da Val e San Giacum. Ma non c’è stata solo la classifica gerenzale: il mini palio è stato vinto dal rione Madunina, la sfida degli addobbi l’ha vinta il San Giacum mentre il premio per la miglior sfilata è andata al Gio Da Val.

