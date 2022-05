x x

SARONNO / UBOLDO – Per una caduta accidentale nella centrale via Caduti della Liberazione a Saronno, vicino all’incrocio con via Milano, un uomo di 72 anni oggi alle 9.50 è stato soccorso da ambulanza della Croce rossa saronnese e dall’automedica arrivata da Como: non è apparso in condizioni critiche ed è stato trasportato all’ospedale cittadino per essere medicato.

Un ragazzino è stato investito oggi ad Uboldo: è successo alle 17.25 in via Maddalena. Il giovane, di 10 anni è stato soccorsa da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese e da una ambulanza del Sos Uboldo; al di là dello spavento, non ha riportato gravi conseguenze; è stato medicato per lievi lesioni all’ospedale di Legnano.

