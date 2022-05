x x

ROVELLO PORRO – Ha dimenticato il telefono sul tetto dell’auto e quando è partito il dispostivo è finito a terra abbandonato sul lato della strada. Grazie allo spirito d’osservazione di un passante e all’intraprendenza di un impiegato comunale il legittimo proprietario ne è ritornato in possesso tanto che ora vorrebbe ringraziare chi l’ha reso possibile.

E’ quanto accadutio a Rovello Porro ieri mattina quando un pensionato ha lasciato il telefono appoggiato sul tetto della macchina e ha messo in moto ripartendo per la propria destinazione. Il telefonino malgrado “il volo” sull’asfalto non si è rotto ed è stato trovato da un passante che l’ha portato in Comune e se ne è andato senza lasciare le proprie generalità.

Un dipendente comunale ha chiamato l’ultimo numero presente sul display contattando così la moglie del 58enne che l’ha ritracciato mandandolo in Municipio. Recuperato il telefono, ancora funzionante, l’uomo residente alla Manera vorrebbe rintracciare il passante che gli ha permesso di rientrare in possesso del telefono in modo da porterlo ringraziare della sua attenzione e disponibilità.

