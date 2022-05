x x

SARONNO – Un contenzioso senza quartiere in cui gli sfidanti non hanno lesinato pugni e calci ma anche lanci di quello che trovavano a portata di mano dai bicchieri ai contenitori della spazzatura.

E’ il racconto di alcuni presenti rimasti impressionati dalla violenza dimostrata dai contendenti della rissa avvenuta ieri sera davanti alla stazione ferroviaria ad opera un gruppo di una decina di ragazzi che si ritrova abitualmente in piazza Cadorna.

Secondo la ricostruzione di chi ha assistito alla rissa, la tensione è salita intorno alle 22,30 quando tra i presenti tra piazza Cadorna e via Diaz è iniziata un’accesa discussione. Dalle urla alle mani il passo è stoto breve ed presto si è passato a pugni e calci. I contendenti non si sono limitati a colpirsi ma nel tentativo di ferirsi si sono lanciati anche le prime cose che trovavano sotto mano. Tra gli oggetti danneggiati anche una bicicletta.

Facile comprendere come la rissa abbia richiamato l’attenzione di passanti e residenti che comprenso quando stata accadendo hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri. L’arrivo di lampeggianti e sirene ha messo in fuga i contendenti. Era stata convergere sul posto anche un’ambulanza ma il personale sanitario non portato nessuno all’ospedale cittadino.

Questa la prima ricostruzione dei testimoni: per chiarire con precisione cosa sia accaduto, individuando eventuali responsabilità, saranno utili le immagini del sistema di video soveglianza cittadino che copre la zona dello scalo e la piazza antistante.

