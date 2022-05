x x

SARONNO – E’ stato l’arrivo del nuovo supermercato Penny la notizia più letta ieri dai saronnesi.

Non è stato ancora identificato il fumatore che lanciando un mozzicone di sigaretta acceso ha provocato l’incendio di alcuni sacchi di spazzatura su un balcone.

Alghe verdi nel torrente Lura, mai così tante e rigogliose

Maquillage per il Malpensa express che incrementa i viaggiatori superando la primavera pre covid.

Oasi di papaveri diventa l’angolo instagrammabile di Saronno.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn