CISLAGO – Il comando della polizia locale, guidato da Marco Cantoni, ha portato a termine la sostituzione delle luci degli impianti semaforici posti fra via Sant’Abbondanzio e via Cavour e alla frazione Massina in via San Giulio: sono stati installati proiettori di luci led, di durata superiore a quelle ordinarie, con caratteristiche notevolmente maggiori rispetto alle precedenti e pensate soprattutto per migliorare la visibilità al buio.

L’amministrazione civica ha evidenziato come l’avanzamento tecnologico ha permesso di disporre di strutture adeguate, migliorando le condizioni della sicurezza stradale.

23052022