x x

VENEGONO INFERIORE / SARONNO – Alle 22 di ieri a Venegono Inferiore, in via Martin Luter King. Per cause in corso di accertamento un capannone prefabbricato, adiacente ad una ditta che effettua lavorazioni plastiche, è stato interessato da un incendio. Sul posto sono intervenuti diciotto vigili del fuoco delle sedi di Varese, Tradate e Saronno con tre autopompe, un autobotte e un fuoristrada.

I pompieri hanno spento le fiamme e stanno mettendo in sicurezza l’area. L’incendio ha interessato 150 metri quadrati di deposito distruggendo materiali immagazzinati. Non si sono registrati feriti e nessuno è rimasto intossicato per il fumo.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: alcune fasi dell’intervento dei vigili del fuoco a Venegono Inferiore)

23052022