LIMBIATE – “Il 2 giugno segna una data di estrema importanza per il nostro Paese: la vittoria della Repubblica, frutto della lotta antifascista, della Resistenza italiana ed è stata la conclusione di una lotta che ha liberato l’Italia non solo dal regime fascista, ma dalla monarchia, responsabile dell’avvento al potere del fascismo, delle vergognose leggi razziali del 1938, dell’entrata in guerra dell’Italia e delle tragedie che hanno devastato il nostro Paese. Lo stesso giorno in cui il voto popolare, con la partecipazione ad esso delle donne per la prima volta nella storia del nostro Paese, decretava la fine della monarchia, veniva eletta l’Assemblea costituente, investita del compito di dare al nuovo Stato italiano la nostra Carta Costituzionale”: inizia così un comunicato dell’Anpi Limbiate, associazione partigiani, in vista dela Festa della Repubblica. Nella sede dell’Anpi di via Dante a Limbiate dalle 10 alle 12 “ci si vede per stare insieme e parlare di antifascismo e di una pace duratura contro i venti di guerra che spirano minacciosi sull’Europa” dicono i promotori dell’iniziativa.

Proseguono da Anpi: “Il voto repubblicano del 2 giugno 1946 aveva segnato la vittoria di chi voleva una Repubblica di progresso, democratica, antifascista. La Festa della Repubblica che unisce tutti gli Italiani, al di là delle loro convinzioni politiche, è quindi anche festa della Costituzione nata dalla Resistenza. Nel corso dell’incontro sarà possibile, per chi lo volesse, aderire all’Associazione nazionale partigiani d’Italia e, per i già iscritti, rinnovare l’adesione e ritirare la propria tessera 2022”.

(foto archivio)

25052022