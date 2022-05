x x

CERNUSCO SUL NAVIGLIO – Si conferma una serie poco adatta ai deboli di cuore. Gara2 dei quarti di finale dei playoff di Serie C Gold finisce 72-70 per Cernusco. Il copione è uguale ma ribaltato rispetto alla prima. In questa conduce sempre Cernusco, anche di vantaggio in doppia cifra. Eppure negli ultimi secondi, complice uno 0/2 di Meier a 24 secondi dalla fine sul 72-70, Marcello Cozzoli ha in mano la tripla della vittoria che va leggermente lunga sul ferro. Il rimbalzo è dei Bufali che scappano in contropiede per conquistare la vittoria. È stata un’altra battaglia, ad alta intensità.

Sull’1-1 la serie torna a Saronno, la decisiva Gara3 si gioca sabato alle 21 al Pala Ronchi di via Colombo: chi vince va in semifinale.

(foto archivio: precedente incontro interno del Az Robur Saronno)

25052022