x x

CERIANO LAGHETTO – Con l‘arredamento del nuovo blocco spogliatoi si chiude di fatto la riqualificazione del centro sportivo di Ceriano Laghetto.

“Ieri con la 4′ edizione del torneo Zambelli ci siamo goduti il nostro impianto nel ricordo di Mattia, con decine di ragazzini e ragazzine felici che giocavano al loro sport preferito riepiloga il sindaco Roberto Crippa – Grazie alla Asd Ceriano Laghetto 1973 al presidente Alberto Basilico e a tutto lo staff per il lavoro svolto in questi mesi.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: il sindaco Roberto Crippa con il presidente della Asd Ceriano, Angelo Basilico, nei rinnovati spogliatoi del centro sportivo del paese)

30053022