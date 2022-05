x x

RONAGO – Nel girone A di Prima categoria, vinto dall’Ispra che sale in Promozione, ieri pomeriggio nel comasco a Ronago l’ultimo atto dei playout per restare in categoria, fra i locali della Faloppiese Ronago ed il Cantello Belfortese. Dopo il 4-4 della andata, l’1-1 del ritorno prima i lariani meglio classificato in regular season. Primo tempo nel segno della Belfortese, nella ripresa meglio la Faloppiese, con emozione nel finale. A tempo scaduto rigore per la Belfortese, tira Calemme ma Buzzi devia sul fondo.

Faloppiese Ronago-Cantello Belfortese 1-1

FALOPPIESE RONAGO: Buzzi; Latorrata, Brumana, Canossi (1’ st Amonini A.), Introzzi (43’ sy Romanò C.); Romanò S. (1’ st Casartelli), Bugnoni, Marra, Manfrin; Braga (41’ st Bernasconi), Di Iorio (27’ st Sguerri). A disposizione Amonini F., Dassogno, Bertolini, Guglielmi. All. Giglia.

CANTELLO BELFORTESE: Piovezan; Zaniboni, Da Pos (4’ st Motta), Passera, Calemme; Silva (27’ st Martini), Cereti, Costa, Bianchi (36’ st Michelotti); Mastropietro (20’ st Pinna), Ceci (41’ st Scalamandre). A disposizione Bartolomei, Santillo, Rosadini, Fontana. All. Riva.

Arbitro: Dell’Oro di Sondrio (Fantini di Busto Arsizio e Zanichelli di Legnano).

Marcatori: 22’ pt Calemme (C), 15’ st Brumana (F).

(foto: festa finale per la Faloppiese Ronago)

