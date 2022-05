x x

CARONNO PERTUSELLA – La classe dei coscritti del 1947 ha festeggiato il 75esimo compleanno presso l’agriturismo “Agrimania” di Garbagnate Milanese.

‘È stata una bella giornata di festa, ricordare il passato e soprattutto ritrovarsi, in un luogo solare, dopo un lungo periodo di chiusura’ dicono i promotori dell’evento che si è tenuto nel fine settimana scorso.

Nella foto Il gruppo delle coscritte e il gruppo al completo.

