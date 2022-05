x x

MOZZATE – Uno schizzo di vernice blu che ha indignato la comunità mozzatese. E’ quello comparso nelle ultime ore ore sulla statua di papa Giovanni XXIII. La statua si trova in piazza San Martino e la condivisione sui social dell’immagine dell’imbrattamento a suscitato forti prese di posizioni.

Il vandalismo, realizzato nottetempo, è già stato stigmatizzato dall’Amministrazione mentre allertati i carabinieri sono state avviate le indagini per risalire i responsabili che, se identificati, rischiano di dover rispondere dal punto di vista penale degli imbrattamenti ma anche di sostenere i costi per la pulizia della statua. Elementi utili potrebbero arrivare dalle immagini della videosorveglianza cittadina. Non a caso l’Amministrazione comunale ha già avviato un progetto di implementazione compresa la risposta ad un bando regionale per coprire di “occhi elettronici” i parchi cittadini.

(foto condivisa sulla pagina “Mozzate di tutto e di più”)

