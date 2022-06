x x

CARONNO PERTUSELLA – In occasione della Festa patronale di ieri, sono state consegnate le civiche benemerenze. Hanno partecipato i ragazzi del Ccrr, il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi.

La serata è stata allietata dal concerto per archi dal quartetto Sinestesys. I benemeriti premiati , con motivazioni lette dall’assessore comunale alla Cultura, Cinzia Banfi sono stati Angelo Caldera; Stefano Cova (alla memoria); Donato Cogliati (alla memoria). Citazione speciale al gruppo “Giocare con l’arte”. Non è mancata, alla fine, una foto di gruppo davanti al palazzo comunale caronnese, con il sindaco Marco Giudici.

(foto di gruppo per i benemeriti di Caronno Pertusella dopo la premiazione che si è svolta ieri in Municipio nell’ambito della Festa patronale cittadina)

