SARONNO – Oggi, mercoledì 1 giugno, gli studenti saranno liberi di accedere alle aule studio della biblioteca civica di Saronno: non sarà, infatti, più necessaria la prenotazione per l’accesso alle sale studio per gli studenti che vorranno fermarsi lì per studiare.

Il provvedimento, da oggi non più in vigore, relativo alla prenotazione obbligatoria era stato adottato per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Coronavirus. I posti disponibili per la lettura e lo studio sono complessivamente 76.

Non è l’unico “accesso libero” da oggi in vigore: con l’inizio di giugno, anche gli uffici comunali saranno accessibili al pubblico senza più la necessità di appuntamento.

(foto d’archivio: le sale della biblioteca civica di Saronno)

