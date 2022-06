Ritorno a Limbiate, in comunità, per Fabrizio Corona

LIMBIATE – Ritorno a Limbiate per Fabrizio Corona: è stato disposto che i venerdì mattina li trascorra in una comunità di Limbiate. L’ex paparazzo è agli arresti domiciliari per pregresse condanne, e nelle scorse ore la stampa nazionale ha annunciato questa novità: il tribunale di Sorveglianza di Milano ha infatti stabilito che trascorra quattro ore la settimana, il venerdì mattina, proprio a Limbiate per quello che in gergo tecnico viene definito come “affidamento terapeutico”, accogliendo una istanza che peraltro era venuta proprio dai legali del celebre “fotografo dei vip”.

Per Corona si tratta così di proseguire il percorso terapeutico che è stato avviato da molto tempo.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: striscione solidale per Fabrizio Corona)

01062022