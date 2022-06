x x

CISLAGO – Dal 3 al 5 giugno si terrà la festa P.L.I.S. Del Bosco del Rugareto, di seguito il programma:

Venerdì 3 giugno in piazza Castelbarco dalle 20.30 L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con GEV, LIPU e il gruppo Amici dei Rondoni, presenta e inaugura i pannelli informativi sui rondoni. In seguito si svolgerà la consegna di nidi artificiali realizzati dal “Comitato Genitori” dell’istituto Aldo Moro e l’osservazione guidata dei Rondoni, a cura delle G.E.V.



Sabato 4 giugno in biblioteca comunale alle 10.30 lettura de ”La Rondine che Voleva Vedere l’Inverno” Letture e attivita per bambini dai 5 ai 10 anni e approfondimento sul testo “Dove i rondoni vanno a dormire” a cura del gruppo Amici dei Rondoni, previa prenotazione obbligatoria.



Domenica 5 giugno nel parco Castelbarco dalle 14.30 alle 15 caccia al tesoro per bambini dai 6 agli 11 anni in collaborazione con l’associazione 5 cascine running, previa prenotazione obbligatoria;

dalle 15 alle 16.30, dimostrazione di realizzazione di biscotti a cura degli studenti dell’istituto alberghiero di Saronno;

alle 15.30 consegna degli attestati di Merito ai giovani studenti della scuola secondaria di primo grado A. Moro;

alle 16 laboratorio teatrale per bambini dai 3 agli 8 anni;

alle 16.30 laboratorio Giochi di Ruolo per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni;

alle 17 MERENDA offerta per bambini e ragazzi;

alle 17.30 laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni

Oltre le tantissime iniziative in proaramma, all’interno del parco, per tutto

il pomeriggio, laboratori, attività e stand ed esposizione sculture sull’ambiente, la natura e il riciclo.

(foto:archivio)

