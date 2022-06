x x

MISINTO – Cade dalla bicicletta e finisce all’ospedale: questa la disavventura capitata questa mattina alle 10.20 ad un uomo di 66 anni che stava percorrendo via della Pusterla a Misinto, ed in un primo momento c’è stato qualche istante di apprensione. Sul posto, allertati i soccorsi dai passanti, c’è stato il tempestivo intervento di una pattuglia della polizia locale e di una ambulanza della Croce rossa misintese, il sessantaseienne è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato e per gli accertamenti sanitari del caso, al momento del ricovero al pronto soccorso ospedaliero non è comunque apparso in pericolo di vita.

(foto archivio: ambulanza all’ospedale di Saronno)

04062022