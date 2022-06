x x

COGLIATE – “Sono attivi in via Fermi all’Italmark ed in via De Gasperi da Unes i nuovi “PuntOlio”, contenitori tecnologicamente innovativi e dotati di sensori di riempimento, dedicati alla raccolta domestica dell’olio alimentare esausto, cioè quello utilizzato in cucina per la preparazione e conservazione del cibo”. A comunicare la novità è l’Amministrazione comunale di Cogliate.

Per i cittadini, senz’altro, una grande comunità ed anche una iniziativa educativa, sul corretto smaltimento dei rifiuti. Di certo una iniziativa che potrebbe risultare di interesse anche per i paesi e le città del circondario dove questo servizio non è ancora attivo.

(foto: uno dei Puntolio collocati sul territorio comunale di Cogliate, in posizione “strategica” nei pressi di due supermercati)

04062022