Cronaca

GERENZANO – Episodio movimentato nei pressi della stazione ferroviaria di Gerenzano Turate e sul quale stanno ora cercando di fare luce i carabinieri della Compagnia di Saronno, intervenuti sul posto con una ambulanza della Croce rossa di Misinto. Il tutto ieri alle 14.30 ha fatto seguito alla chiamata al 118, che segnalava che era in corso una lite in strada, nella gerenzanese via Stazione.

Il personale dell’autolettiga hanno soccorso un uomo di 37 anni. che lamentava alcune comunque non gravi contusioni; è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato. I militari dell’Arma hanno avviato accertamento per chiarire con precisione i contorni dell’accaduto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: forze dell’ordine e mezzi di soccorso nei pressi della stazione ferroviaria di Gerenzano Turate)

29112023