Cronaca

SARONNO – Oggi a Cogliate, erano le 10, intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Misinto per un infortunio in una ditta di via Montecatini a Cogliate, è stato soccorso un uomo di 66 anni quindi trasportato all’ospedale di Saronno, in condizioni comunque non preoccupanti.

A Misinto oggi alle 13 lungo la provinciale 31 bis è stato investito un ciclista: l’ambulanza della Croce rossa misintese ha soccorso un uomo di 36 anni quindi trasportato in ospedale a Saronno, non in pericolo di vita.

A Solaro per una intossicazione etilica è stato soccorso un uomo di 53 anni: è successo oggi alle 11.45 in via Fornace. Le condizioni dell’uomo, portato con l’ambulanza del Sos Uboldo all’ospedale di Saronno, non sono apparse preoccupanti.

Ieri nel pomeriggio attorno alle 17 non è invece passata inosservato l’elisoccorso che voleva a bassissima quota in zona di Cassina Ferrara e periferia nord di Saronno nei pressi del centro giovanile “Monsignor Ronchi” di via Colombo: era intervenuto per un malore.

07122023