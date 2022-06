x x

SARONNO – Missione compiuta per la formazione under 19 della Robur Saronno che battendo Cernusco si è aggiudicata il titolo lombardo di categoria.

A raccontare il percorso compiuto in casa biancazzurra per la ri-conquista di questo titolo, è l’allenatore Alessandro Leva.

9 giugno 2019 U16 campioni regiionali, poi siamo una U18 sotto età ma ci proviamo: qualificati tra le migliori dopo il primo girone, poi col covid il campionato viene interrotto. Si riparte, ancora covid ed ancora allenamenti interrotti. Febbraio 2021: tampone e poi si riprende ad allenarsi ma il campionato non parte, tristezza.

Torna l’estate e l’U18 diventa U19: parte il campionato, primo girone imbattuti poi a Natale di nuovo il covid, campionato sospeso. Si riparte con 7 gare sola andata, si va agli ottavi di finale, poi ai quarti di finale; in semifinale il palazzetto è pieno e la curva aumenta. In finale, gara 1, il palazzetto è strapieno e la curva domina: vinto. Gara 2 in trasferta e il 31 maggio si diventa campioni regionali 2022.

(foto: la formazione under 19 della Robur Saronno edizione 2022)

05062022