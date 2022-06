x x

SARONNO – Stamattina, domenica 5 giugno, una decina di saronnesi tra cui l’assessore alla Rigenerazione Urbana Alessandro Merlotti si sono radunati davanti alla targa di intitolazione del quartiere a Matteotti dove è stata posizionata un’opera dell’artista Isa Borroni dedicata a Giacomo Matteotti e alla moglie Velia Titta.

L’opera è stata realizzata con materiali in recupero in poco meno di due settimane anche perchè perchè l’idea della sua realizzazione è arrivata durante il recente intervento di pulizia realizzato dall’assessore Merlotti al Matteotti quando l’artista ha notato la corona d’alloro ormai secca rimasta sotto la targa dal giugno scorso (quando era stata inaugurata dopo il rinnovamento voluto dalla Società storica).

Beppe Nigro storico saronnese e membro della società storica ha rimarcato l’importanza della figura di Giacomo Matteotti “non tanto come uomo di partito ma come esempio dell’impegno per i valori di libertà e democrazia fino al sacrificio della vita per contrastare dittatura”.

Anche per questo ha annunciato l’impegno, in occasione dell’anniversrio dell’uccisione di Matteotti che ricorrerà nel 2024, diversi eventi a Saronno che avranno una valenza non solo locale.

