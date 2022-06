Pedone travolto a Venegono, in soccorso anche i carabinieri di Saronno

x x

VENEGONO INFERIORE / SARONNO- Anche i carabinieri della Compagnia di Saronno sono accorso a Venegono Inferiore per il grave incidente avvenuto oggi a Venegono Inferiore attorno alle 12. I militari dell’Arma si sono occupati di deviare il traffico per consentire che i soccorsi si svolgessero in piena sicurezza mentre i loro colleghi della polizia locale si sono occupati dei rilievi del sinistro e di avviare le indagini per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

A restare seriamente ferito un pensionato di 70 anni che ha riportato un trauma al volto, alla gamba e uno toracico oltre alla frattura di una spalla. Sulla base dei primi accertamenti l’uomo è stato travolto e schiacciato da un auto. Sul posto il personale sanitario gli ha prestato le prime cure, ed a seguire c’è stato il trasferimento in codice rosso, e dunque in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese.

