CISLAGO – Ennesimo incidente con fuga e successivo “rintraccio” da parte della polizia locale di Cislago; è accaduto nella mattinata odierna. La conducente di un veicolo, 78 anni, ha perso il controllo del veicolo danneggiandolo e colpendo auto in sosta, ed ha abbattuto anche segnaletica stradale. Ma anzichè accostare, la donna si è allontanata dal luogo dell’incidente. La pattuglia della vigilanza urbana è intervenuta nell’immediatezza e grazie alle segnalazioni dei testimoni oculari che hanno descritto agli agenti l’intero percorso compiuto dalla automobilista, hanno poco dopo fermato il veicolo ancora in strada.

La donna dovrà risarcire i danni e andrà in contro al pagamento di sanzioni amministrative per un importo di circa 450 euro.

