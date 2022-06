x x

GERENZANO / SARONNO – Tre giovani investiti al confine fra Saronno e Gerenzano, sul posto lungo l’ex statale Varesina ambulanze e forze dell’ordine e traffico bloccato alla periferia nord di Saronno, dove ci sono lunghe code ed ingorghi all’altezza di via Varese e via Volonterio.

L’incidente è avvenuto nella zona dei centri commerciali nei pressi del ponte autostradale: erano le 11.35. Ad essere investiti un ragazzo di 16 anni, uno di 18 ed una ragazza di 19 anni. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi, sul posto con i carabinieri della Compagnia di Saronno anche le ambulanze della Croce rossa e del Sos Uboldo, ed è poi arrivata a sirene spiegate l’automedica da Como. Nessuno dei feriti è apparso in pericolo di vita.

Per effetto dell’accaduto, sino a metà giornata il traffico è andato in tilt fra Gerenzano e la zona a nord di Saronno.

