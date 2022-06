x x

ORIGGIO / SARONNO / TURATE – Ieri alle 17 in via Manzoni ad Origgio intrervento dell’ambulanza del Sos Uboldo per soccorrere una donna di 70 anni caduta dalla bicicletta: è stata trasportata all’ospedale di Castellanza per essere medicata, non ha riportato gravi contusioni.

Ieri alle 19 sull’autostrada A9 nel tratto fra Saronno e Turate ed in direzione Como si sono scontrate due automobili e ci sono stati due feriti lievi: un ragazzo di 22 anni ed una ragazza di 33 anni, soccorse da una ambulanza del Sos Uboldo e medicati all’ospedale di Saronno.

A Saronno ieri mattina nella zona scolastica di via Carso, alle 7.30, tamponamento fra due auto: un ragazzo di 29 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato con una ambulanza della Croce rossa saronnese al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per essere medicato di lievi contusioni. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del sinistro.

(foto archivio)

09062022