SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della lista civica Con Saronno circa il referendum sulla giustizia, per cui si vota domenica 12 e lunedì 13 giugno.

Il consiglio direttivo di “Con Saronno lista civica di centro – L’Italia c’è” invita i cittadini a partecipare all’importante esercizio diretto della sovranità popolare, la consultazione referendaria di domenica 12 giugno, ricordando anzitutto che le operazioni di voto si terranno nella sola giornata domenicale, dalle 7 alle 23.

Il nostro gruppo ha come valore fondamentale la libertà dell’individuo, siamo per una politica sociale garantista e trasparente, che non ammette limitazioni ed eccezioni.

Per questo, invitiamo i cittadini ad esprimere con convinzione cinque 5 SÌ ai quesiti referendari per migliorare l’amministrazione della giustizia, affinché sia più giusta e ponga al centro il rispetto per l’uomo e la tutela della libertà e, nello stesso tempo, dia ai cittadini maggior certezza di essere tutelati da organi realmente super partes.

“Con Saronno lista civica di centro– L’Italia c’è” si schiera dalla parte di tutti gli Italiani per la difesa dei diritti fondamentali di ogni persona, primo tra tutti il diritto alla libertà e a processi corretti ed efficienti, ed esorta a partecipare ai referendum per incominciare, dal popolo, una concreta azione di riforme.

Il 12 giugno, cinque sì per migliorare la giustizia, cinque sì per riformare il Paese.

