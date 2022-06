x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’ex assessore Lucia Castelli in merito al referendum

Prosegue il percorso di approfondimento sui quesiti referendari del prossimo 12 Giugno.

L’operato dei magistrati e la valutazione della professionalità e della competenza dei magistrati è operata dal Consiglio Superiore della Magistratura – CSM che decide sulla base di valutazioni fatte anche dai Consigli Giudiziari. I consigli giudiziari sono organismi territoriali composti da magistrati e membri “non togati”: avvocati e professori universitari in materie giuridiche. Questa componente laica, che rappresenta un terzo dell’organismo, è però esclusa dalle discussioni e dalle votazioni che attengono alle competenze dei magistrati. In buona sostanza, all’interno di questi organismi decidono solo i componenti appartenenti alla magistratura: solo i magistrati, dunque, hanno il compito di giudicare gli altri magistrati, rendendo la valutazione viziata dalla logica di casta.

Votando SI al referendum, viene riconosciuto agli interi Consigli Giudiziari, quindi anche ad avvocati e professori universitari, la partecipazione attiva alla valutazione dell’operato dei magistrati.

