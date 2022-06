x x

SARONNO – Una ragazza di 19 anni è rimasta contusa in un tamponamento fra due automobili che si è verificato nella tarda mattinata odierna a Saronno. L’allarme è scattato alle 11.30 e su posto, in via Varese nei pressi di piazza Santuario è arrivata la pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese e l’ambulanza della Croce rossa di Saronno. Con l’autolettiga la giovane è stata trasportata all’ospedale di piazza Borella per essere medicata di non gravi lesioni. I militari dell’Arma hanno compiuto tutti i rilievi del sinistro al fine di ricostruirne la dinamica con precisione e mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è successo.

(foto: carabinieri in piazza Santuario)

